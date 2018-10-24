В поселке Шабры пятый день нет воды

В поселке Шабры вот пятый день местные жители живут, как в пустыне. Из крана не бежит ни холодная, ни горячая вода. Коммунальный коллапс случился из-за замены магистрального трубопровода. В Водоканале о временных неудобствах якобы предупреждали и обещали обеспечить водой жильцов с помощью автоцистерн. Но, как выяснил Городской Дозор, доставка воды для нуждающихся осталась только на бумаге.