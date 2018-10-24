Трое детей сбежали от матери, изголодавшись по нормальной жизни

Трое детей добровольно ушли от матери к родной бабушке. Просто на одной жилплощади с ближайшими родственниками стало невозможно жить. Дети буквально изголодались по нормальной жизни. Решение перебраться приняла старшая, но еще несовершеннолетняя девочка. Именно она забрала малышей и уехала к бабушке. Но формально опекуном пенсионерка не является, все права и документы у горе-матери.