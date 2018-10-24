Со следующего года охрану в учебных заведениях будут оплачивать из бюджета

Эти деньги пойдут не только на зарплату ЧОПовцев, но и на установку тревожных кнопок и видеонаблюдения. Все ради того, чтобы оградить детей от внешней опасности. Но угроза порой идет изнутри, говорят психологи, которые работают со школьниками. Слабые места в защите детей стали искать после трагедии в Керчинском политехникуме. Во всех школах города проходят повторные проверки. Прокуратура выясняет, сложно ли злодеям попасть внутрь и сможет ли охрана защитить учащихся в случае нападения. Кое-где слова в должностных инструкциях расходятся с делами.