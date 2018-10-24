Сила есть — закона не надо? Охранников ТЦ обвиняют в жестокости

Охранники бутика прогнали блогеров, снимавших на камеру ценники

Молодые люди пытались объяснить, что ничего запретного не делают — мол, съемка в общественных местах разрешена. Однако сотрудники ЧОП ничего слушать не стали — и прогнали посетителей взашей. После стычки блогеров увели в подсобное помещение. Как позже признались сами посетители, это была своего рода провокация. Они специально выбрали этот бутик, чтобы проверить компетентность и адекватность персонала. Тест сотрудники ЧОПа, похоже, не прошли — они не только не знали правил, касающихся съемок в общественных местах, но и дошли до рукоприкладства. Пострадавшие пожаловались в полицию. И сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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