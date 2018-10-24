Школьник из Екатеринбурга изобрел нейротренажер для больных

Он помогает восстановить мелкую моторику после инсульта

Рука помощи. Школьник из Екатеринбурга изобрел нейротренажер для людей, переживших инсульт. Специальные перчатки активизируют работу мозга и помогают восстановить двигательные функции даже кончиков пальцев. Нейротренажер уральца завоевал первое место на международном конкурсе в Индии среди юных изобретателей. Прототипом уже заинтересовались медики. И, возможно, идея екатеринбуржца вскоре поможет вернуть тысячи людей к нормальной жизни по всему миру.

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