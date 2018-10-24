Полисы ОСАГО могут подешеветь

За счет отмены коэффициентов, повышающих базовый тариф

Регулятор хочет ввести индивидуальную схему расчета стоимости автогражданки. По мнению экспертов, она должна зависеть, прежде всего, от опыта водителей. Чтобы цена полиса была адекватна и выгодна страховщикам, Минфин предлагает расширить пределы базового тарифа на 20%. Сейчас они составляют примерно 3,5 тысячи и чуть больше 4 тысяч рублей. По данным Центробанка, максимальная плата за ОСАГО, с учётом коэффициентов, порой превышает 30 тысяч. Стоимость зачастую зависит от территории получения страховки и мощности двигателя. По мнению чиновников, такие надбавки надо отменить, ведь прописка и количество «лошадей» под капотом никак не связаны с аварийностью. Если поправки одобрят, цена полиса может уменьшиться. Если, конечно, страховщики не воспользуются правом «20 процентов»

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Полисы ОСАГО могут подешеветь