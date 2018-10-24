Полисы ОСАГО могут подешеветь

Регулятор хочет ввести индивидуальную схему расчета стоимости автогражданки. По мнению экспертов, она должна зависеть, прежде всего, от опыта водителей. Чтобы цена полиса была адекватна и выгодна страховщикам, Минфин предлагает расширить пределы базового тарифа на 20%. Сейчас они составляют примерно 3,5 тысячи и чуть больше 4 тысяч рублей. По данным Центробанка, максимальная плата за ОСАГО, с учётом коэффициентов, порой превышает 30 тысяч. Стоимость зачастую зависит от территории получения страховки и мощности двигателя. По мнению чиновников, такие надбавки надо отменить, ведь прописка и количество «лошадей» под капотом никак не связаны с аварийностью. Если поправки одобрят, цена полиса может уменьшиться. Если, конечно, страховщики не воспользуются правом «20 процентов»