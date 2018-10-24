Пешеходы пострадали от столкновения двух машин в центре Екатеринбурга

Пежо пересекало перекресток у Дендропарка, как утверждает его водитель — на зеленый свет. Однако на его пути внезапно оказалось Вольво, поворачивающее налево на 8 марта. Произошло столкновение, и Пежо вылетело на тротуар и врезалось в столб. Оба шофера заявляют, что ехали по правилам. Правда, версия рулевого Вольво, который должен был пропустить встречный поток, противоречит ПДД. Кто прав, выяснит автоинспекция. Полицейские изучают съемки авторегистраторов обеих машин, чтобы восстановить картину происшествия, в котором пострадали, по меньше мере, шесть человек. Двое пешеходов и четверо пассажиров Пежо.