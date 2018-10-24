Она узнает тебя по голосу: в уральских банках вводят систему биометрических данных

Предъявите ваш голос и лицо: в скором времени для совершения финансовых операций екатеринбуржцам не нужен будет паспорт. Новая система биометрических данных, которую активно внедряют банки, научиться определять личность через экран смартфона. Технологии из фантастических фильмов становятся частью нашей реальности. Но не даст ли система сбой? Стоит поправиться на пару килограммов или отрастить усы, и доступ к собственной банковской карте закрыт?