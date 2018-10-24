Кусачая монета и монета-жук: уральский Левша создает удивительные сувениры

Мастер гравировки продает монеты за несколько тысяч долларов

Одна из монет может укусить владельца за пальцы. В неё встроен крошечный капкан с острыми зубцами. На другой — сидит скарабей. После нажатия на небольшой рычаг, крылья жука разъезжаются в стороны и обнажают золотые орнаменты. Вдохновение Роман чЕрпает из мифов, исторических сюжетов и художественных произведений. Поделки уже прославили уральского Левшу за рубежом. Его работы коллекционеры покупают за десятки тысяч долларов.

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Кусачая монета и монета-жук: уральский Левша создает удивительные сувениры