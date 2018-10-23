Жители пятиэтажки на Амундсена пытаются заставить рабочих поставить ограждения

Участок готовят к установке освещения и туда рискуют провалиться дети

До сосновой рощи здесь рукой подать. Вышел со двора — и сразу попадаешь в лес. Но уже полторы недели жители обходят это место стороной. Весь парк изборождён траншеями. Дело в том, что у раскопок нет информационного щита. Рабочие уверяют — их наняли для благоустройства парка. В вырытые траншеи будут укладывать кабель освещения. Однако кто заключил договор подряда, бригада не говорит. По мнению жителей, это потому, что работники наломали дров.

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Жители пятиэтажки на Амундсена пытаются заставить рабочих поставить ограждения