Жители пятиэтажки на Амундсена пытаются заставить рабочих поставить ограждения

До сосновой рощи здесь рукой подать. Вышел со двора — и сразу попадаешь в лес. Но уже полторы недели жители обходят это место стороной. Весь парк изборождён траншеями. Дело в том, что у раскопок нет информационного щита. Рабочие уверяют — их наняли для благоустройства парка. В вырытые траншеи будут укладывать кабель освещения. Однако кто заключил договор подряда, бригада не говорит. По мнению жителей, это потому, что работники наломали дров.