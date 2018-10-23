Цирк приехал. В Екатеринбурге покажут шоу Королевского цирка Гии Эрадзе

Он гастролирует уже четвертый год, но не перестает удивлять зрителей

Необычные лигры и совсем уникальные лилигры выступят на арене екатеринбургского цирка. И если лигры — это дитя тигра и льва, то лилигр — это уже следующий шаг, потомок льва и лигрицы. Вот такие запутанные родственные связи. Но и те, и другие — замечательные артисты. И доказывают это в новой цирковой программе. Наряду с сотней других животных: пингвинами, пеликанами, оленями и попугаями.

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Цирк приехал. В Екатеринбурге покажут шоу Королевского цирка Гии Эрадзе