Сквер вместо парковки: площадь 1905 года ждет трансформация

Площадь 1905 года готовится к… революции. Из огромной парковки она вскоре должна превратиться в общественное пространство, где будут проходить концерты, выставки и ярмарки. Администрация города уже приготовила несколько эскизов. В планах у администрации Екатеринбурга поделить площадь на несколько зон. Зрелищные мероприятия будут проводить за памятником Ленина, а на месте, где сейчас стоянка, поставят летнее кафе. Впрочем, это не окончательное решение — чиновники ждут предложений и от горожан. Но пока многие выступают против любых изменений — особенно автомобилисты. У них на площадь совсем другие планы