Житель Березовского полтора года не может вернуть машину из ремонта

Когда по горло сыт «завтраками». Житель Березовского полтора года ждал, пока частный мастер заменит деталь на его автомобиле. И в итоге обратился в суд. Горе-автослесарь обязался выкупить автомобиль, который, кстати, так и не починил. И вновь пропал. Это как раз тот случай, когда говорят — «обещанного три года ждут». А если серьезно, всех этих неприятностей можно было избежать, если бы в городе работал фирменный сервис, но уже несколько лет этот автопроизводитель не присутствует на российском рынке. Вот и приходится владельцам искать варианты для обслуживания в гаражах и сомнительных мастерских.