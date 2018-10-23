На городском пруду приступили к разбору плавучего дома

Разобрать хаусбот оказалось не так уж и сложно, первоначально предполагалось, что на это уйдет целая неделя. Яхта-дом простояла здесь 4 года, сносят ее решению суда. Судебные приставы пришли накануне в полусферу с требованием освободить помещение и провели опись имущества. Вещи отправили на ответственное хранение в министерство природных ресурсов, чтобы впоследствии продать и оплатить этим демонтаж здания. Однако выяснилось, вещи принадлежат не собственнику здания, а сотруднику офиса, который располагается здесь все четыре года с момента постройки. Причиной для сноса полусферы стала банальная неуплата налогов. Все эти годы владелец плавучего дома не платил за использование водоотвода. Министерство природных ресурсов обратилось в суд, чтобы выдворить должника.