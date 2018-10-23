Вылетел на тротуар и врезался в дерево: на Белинского столкнулись иномарки

Водители ехали в одном направлении. Едущий следом внедорожник врезался в машину и вылетел на пешеходную зону, где врезался в дерево. Пытаясь скрыться, он вновь нажал на газ, но забуксовал на газоне. ДТП произошло накануне вечером. В этой аварии, к счастью, никто не пострадал. Водитель внедорожника закрылся в машине вместе с номерами. Чтобы вытащить нарушителя, правоохранителям пришлось выбивать стекло. От автомобилиста шёл сильный запах алкоголя. По словам очевидцев, после столкновения он вышел с бутылкой крепкого спиртного в руках. Водители поделились, что тем днём до аварии уже видели этот внедорожник. Этот водитель уже неоднократно нарушал ПДД: ехал на красный свет и по встречной полосе.