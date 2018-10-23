Фамилия для "Кольцово". Волонтёры начали собирать варианты имени для екатеринбургского аэропорта

И все-таки Павел Бажов! Имя знаменитого уральского писателя пока лидирует в списке других великих имен, которыми предлагается дополнить название аэропорта «Кольцово». Общенациональный конкурс по переименованию аэропортов запустила в начале месяца общественная палата. Тех, кто достоин украсить своим именем вывеску главной воздушной гавани Урала, может предложить каждый екатеринбуржец, или гость уральской столицы. Накануне в городе открылась приемная проекта «Великие имена России», а в самом аэропорту и на железнодорожном вокзале работают волонтеры.