Фамилия для "Кольцово". Волонтёры начали собирать варианты имени для екатеринбургского аэропорта

Имена знаменитых уральцев может выбрать каждый горожанин

И все-таки Павел Бажов! Имя знаменитого уральского писателя пока лидирует в списке других великих имен, которыми предлагается дополнить название аэропорта «Кольцово». Общенациональный конкурс по переименованию аэропортов запустила в начале месяца общественная палата. Тех, кто достоин украсить своим именем вывеску главной воздушной гавани Урала, может предложить каждый екатеринбуржец, или гость уральской столицы. Накануне в городе открылась приемная проекта «Великие имена России», а в самом аэропорту и на железнодорожном вокзале работают волонтеры.

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Фамилия для "Кольцово". Волонтёры начали собирать варианты имени для екатеринбургского аэропорта