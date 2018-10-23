Чистота вокруг нас. Новую технику для уборки города протестировали в Екатеринбурге

Лучшие технологии для чистоты показали руководителям городской администрации. Мобильными мойками с давлением до 250 атмосфер можно не только дороги и тротуары отмыть — срезать объявления со столбов и опор и даже смыть граффити. В отличие от обычных моек, работают они не на электрической, а на бензиновой тяге. Одно из таких устройств сегодня опробовал в деле глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Если устройства выдержат весь комплекс полевых испытаний, их возьмут на вооружение местные коммунальщики.