Чистота вокруг нас. Новую технику для уборки города протестировали в Екатеринбурге

В отличие от обычных моек, работают они не на электрической, а на бензиновой тяге

Лучшие технологии для чистоты показали руководителям городской администрации. Мобильными мойками с давлением до 250 атмосфер можно не только дороги и тротуары отмыть — срезать объявления со столбов и опор и даже смыть граффити. В отличие от обычных моек, работают они не на электрической, а на бензиновой тяге. Одно из таких устройств сегодня опробовал в деле глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Если устройства выдержат весь комплекс полевых испытаний, их возьмут на вооружение местные коммунальщики.

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