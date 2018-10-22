Плавучая полусфера на городском пруду пошла под снос

Приплыли. Загадочную полусферу, пришвартованную на набережной городского пруда, начали разбирать. С ордером на выселение судебные приставы постучались рано утром. Может, поэтому, и зрителей было немного. Что странно. Ведь заглянуть в плавучий дом горожане пытались четыре года. Среди версий — кафе, полицейский участок и даже квартира. Причем, на защиту хаус-бота встал не владелец, а его создатель.