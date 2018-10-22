На Урале проходит трофейный форум

Сафари на Урале. В городе стартовал «Первый трофейный форум» — выставка охотничьих достижений и одновременно деловая конференция, цель которой сделать так, чтобы и к нам, как в Танзанию, ехали туристы с ружьями — побродить по лесу, поохотиться, оставить деньги. Помимо олсобенностей мировой и национальной охоты, на форуме хотят обсудить еще одну идею, даже проект — строительство в Екатеринбурге музей природы, который превзошел бы московский дарвиновский музей. И уже сейчас ясен один из параметров здания: высота потолка должна быть несколько метров, чтобы поместилось чучело жирафа в полный рост.