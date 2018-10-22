Лес рубят — жители в изумлении: в Березовском ради велодорожек вырубили небольшой парк

Лес рубят — щепки летят. Жители Березовского бьют экологическую тревогу — строители под топор пустили вековые сосны. Всего за неделю они вырубили полторы тысячи деревьев. Между тем, многие горожане специально покупали жилье с видом на сосновый бор. Теперь же под окнами пеньки да шум строительной техники. Только вот подрядчики уверяют: зеленые насаждения они сносят не ради выгоды, а для здоровья. По просеке вскоре пройдет — велодорожка. Но главное, местные не только знали о вырубке — сами просили об этом