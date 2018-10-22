Курс на ЭКСПО! Лоббисты мировой выставки в Екатеринбурге проинспектировали будущую стройку

Через месяц станет известно, примет ли Екатеринбург всемирную выставку

На всех порах и с попутным ветром — в будущее. Всего через месяц станет известно, примет ли Екатеринбург всемирную выставку ЭКСПО-2025. Перед оглашением итогов сенатор Аркадий Чернецкий пересек визовский пруд и с воды осмотрел будущий ЭКСПО-городок. Пока на берегах Большого Конного — пыль да бурьян, но вскоре здесь могут появиться монорельсовая дорога, исследовательские центры и станции метро. На победу Екатеринбурга надеются и уральские яхтсмены.

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Курс на ЭКСПО! Лоббисты мировой выставки в Екатеринбурге проинспектировали будущую стройку