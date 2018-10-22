Коммунальщики затянули ремонт подъездных козырьков и сделали их некачественно

Как бетон на голову могли обрушиться козырьки подъездов на улице Самолётной, и потому управляющая компания решила заменить их на новые. Но что-то пошло не так. От новых навесов над крылечками жильцам не радость, а одни страдания: стало грязней и сильно неудобнее. Чтобы крыши козырьков не протекали, их промазали битумом. А заодно — двери и перила трех подъездов. Многие жильцы из-за такой неаккуратности испачкали одежду. При выходе из двух подъездов вообще можно убиться. Ломая козырьки, рабочие разрушили и крыльцо.