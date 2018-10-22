Как прошла Народная премия Е1

Ургант уехал, герои остались. В конце прошлой недели в Екатеринбурге прошла «Народная премия», которая чествовала представителей малого и среднего бизнеса, благодаря стараниям которых в городе живется удобней и интересней. Поздравляли победителей люди не рядовые — знаменитые горожане и герои громких историй, о которых рассказывали и «Главные новости Екатеринбурга» — к примеру, сказочница Вера Васильевна Сибирёва или заблудившийся в лесу мальчик Дима Песков.