В цирке нашли множество нарушений пожарной безопасности

Под угрозой срыва оказались гастроли цирковых артистов и фестиваль клоунов

Городской цирк могут закрыть уже 1 ноября. Такое решение принял суд — но пока оно не вступило в силу, у руководства есть шанс все исправить. Впрочем, по словам директора, эту проблему он не может решить почти два года. В решении суда сказано, что здание цирка не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, а система пожаротушения на первом этаже — не исправна. Пути эвакуации мало того что выполнены из небезопасных пластика и линолеума, так еще на момент прокурорских проверок были заставлены коробками из-под костюмов. По словам директора цирка, он не раз обращался к московскому руководству с просьбой выделить деньги на ремонт. Но средства поступили только после судебного решения о закрытии цирка. Замена пожарных систем и отделки обойдется примерно в 5 миллионов рублей. Работы уже идут, поэтому есть шанс, что новые гастроли стартуют в Екатеринбурге в срок.

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