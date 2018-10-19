В Первоуральске разгребают полувековую свалку

Подрядчики занимаются рекультивацией свалки под Первоуральском

Отходы сюда свозили более полувека. Так что мусорные завалы достигают 25 метров вглубь. Химический состав залежей и изучают рабочие. К тому же подрядная организация старается не пускать на свалку посторонних. Полигон даже отгородили охранным рвом. Да и сама территория оказалась охранной. Как так получилось, что полигон расположился в запретной зоне?

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