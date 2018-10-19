Репетиция ЧП: пожарная машина попробовала протиснуться в заставленных дворах

Инспекторы по горячим следам отправились в рейд

В региональном МЧС сообщили, что тушить пожар им мешали припаркованные у подъезда автомобили. Поэтому проверить, как соблюдаются правила пожарной безопасности в других районах города. На спецтехнике в сопровождении ГИБДД спасатели проехались по дворам других многоэтажек. Так, на Уктусе подъехать к дому пожарная машина смогла только с десятой попытки! Из-за припаркованных легковушек пожарные просто не могли вписаться в повороты. А ведь во дворе расположен и детский сад, в случае ЧП к нему фактически не подобраться. Но винят в этом спасатели не только водителей, но и проектировщиков жилых комплексов.

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Репетиция ЧП: пожарная машина попробовала протиснуться в заставленных дворах