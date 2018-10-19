Офицер отпущения: войсковая часть требует с капитана запаса 4 миллиона рублей

По версии военных, екатеринбуржец потерял почти полторы тысячи единиц имущества

Виктор служил в войсковой части Белгородской области 2016-м. Там его назначили начальником инженерной службы, контролирующим в том числе работу техники. Капитан запаса следил за сотней единиц, которые, утверждает, он передал сразу после истечения срока контракта. Тогда и еще год никаких претензий к мужчине не было. Лишь недавно Виктор узнал, что якобы не уберег имущества на огромную сумму. Хотя сам он утверждает, что ничего не терял и со склада не уносил.

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Офицер отпущения: войсковая часть требует с капитана запаса 4 миллиона рублей