Офицер отпущения: войсковая часть требует с капитана запаса 4 миллиона рублей

Виктор служил в войсковой части Белгородской области 2016-м. Там его назначили начальником инженерной службы, контролирующим в том числе работу техники. Капитан запаса следил за сотней единиц, которые, утверждает, он передал сразу после истечения срока контракта. Тогда и еще год никаких претензий к мужчине не было. Лишь недавно Виктор узнал, что якобы не уберег имущества на огромную сумму. Хотя сам он утверждает, что ничего не терял и со склада не уносил.