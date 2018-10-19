Ночной перфоманс: неизвестные изуродовали 15 машин на Рощинской

На дверях и капотах они оставили розовые и оранжевые полосы. Всего вандалы испортили 15 машин. По словам местных, это уже не первый налёт на паркинг. Буквально месяц назад на этой же парковке массово проткнули колёса. Соседи уверены: это дело рук одних и тех же людей. Злоумышленники даже попали на камеры наблюдения, но лиц на съемке не разобрать — молодые люди скрыли их за капюшонами и медицинскими масками. Жители подозревают в хулиганстве сотрудников соседней платной стоянки. Якобы таким необычным способом они привлекают новых клиентов. Эту версию уже проверяют правоохранители