Граффити в поддержку ЭКСПО: студенты продвигают заявку Екатеринбурга

Среди предложений фестиваль уличных рисунков, умные выходные и новые арт-объекты

Главная идея молодежи — необходимость создания новых общественных пространств. Где можно встретиться большой компанией в любое время. Именно таким местом должен стать ЭКСПО парк, который появится на ВИЗе в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки. Среди экспертов, оценивавших предложения студентов, был и сенатор Аркадий Чернецкий. Он поделился с конкурсантами лучшими примерами продвижения идей на международном уровне. В их числе — заявка Екатеринбурга на проведение всемирной выставки. Она уже превзошла все предыдущие попытки страны стать хозяйкой ЭКСПО.

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Граффити в поддержку ЭКСПО: студенты продвигают заявку Екатеринбурга