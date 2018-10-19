Граффити в поддержку ЭКСПО: студенты продвигают заявку Екатеринбурга

Главная идея молодежи — необходимость создания новых общественных пространств. Где можно встретиться большой компанией в любое время. Именно таким местом должен стать ЭКСПО парк, который появится на ВИЗе в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки. Среди экспертов, оценивавших предложения студентов, был и сенатор Аркадий Чернецкий. Он поделился с конкурсантами лучшими примерами продвижения идей на международном уровне. В их числе — заявка Екатеринбурга на проведение всемирной выставки. Она уже превзошла все предыдущие попытки страны стать хозяйкой ЭКСПО.