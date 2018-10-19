Дельфины, морские котики и белые киты: океанариум в Екатеринбурге

Первые зрители нового шоу увидят, как белухи с дельфинами исполняют сложные трюки

Фору им дадут и коллеги по мокрому цеху: поклонники джаза смогут послушать игру морского котика на саксофоне, а приверженцы фитнеса по достоинству оценят физическую форму морского льва. Своим хвостатым и ластатым друзьям дрессировщики сели на голову в прямом смысле слова.

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