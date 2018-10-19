Дельфины, морские котики и белые киты: океанариум в Екатеринбурге

Фору им дадут и коллеги по мокрому цеху: поклонники джаза смогут послушать игру морского котика на саксофоне, а приверженцы фитнеса по достоинству оценят физическую форму морского льва. Своим хвостатым и ластатым друзьям дрессировщики сели на голову в прямом смысле слова.