ЧП на Сортировке: на Таежной полыхала 16-тиэтажка

Жильцы верхних этажей оказались отрезаны от спасительного выхода. Пожарных многие дожидались на балконах, а эвакуироваться пришлось из окон. Жильцы стали заложниками не только огня, но и беспорядка. Ведь, по предварительным данным, загорелись вещи, которые местные хранили на этаже. Более того, ТСЖ уже штрафовали за несоблюдения пожарной безопасности. Будут ли сейчас приняты меры?