Высокая кухня в студенческой столовой

Дешёвая еда тоже может быть вкусной, полезной и даже изысканной. Это сегодня пытались доказать начинающие повара. На кулинарном фестивале студенты профучилищ попытались внедрить в меню столовой суши с тунцом и тарталетки из карамели. Молодые Бокюзы, конечно, не были скованы рамками будничного рациона. Они соревновались в номинациях «праздничное меню» и «здоровое питание» — в надежде найти подобные блюда в своих заведениях.