В Екатеринбурге построят крупнейший Конгресс-центр на Урале

В город съедутся главы 10 государств

Президенты примут участие в Глобальном саммите производства и индустриализации, который пройдет в июле 2019го. Ради этого у аэропорта строится крупнейший Конгресс-центр на Урале. Завершить строительство центра планируют в июне будущего года. На сегодня возведен и утеплен каркас здания, завершаются работы по устройству фасада. Конгресс-холл призван расширить возможности выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». Новый зал многофункциональный и способный трансформироваться, предназначен не только для мероприятий деловой программы. Помимо форумов и конференций, здесь можно будет проводить концерты звезд мирового уровня и даже спортивные соревнования. Например, боксерские бои.

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