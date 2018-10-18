Уроки Керчи: после событий в Крыму в школах Екатеринбурга вводят особый режим

Эхо трагедии в Керчи донеслось до Екатеринбурга. После бойни в крымском политехе в школах уральской столицы пройдут уроки безопасности. Детей вновь будут учить, как не стать жертвами террористов. Параллельно обсуждаются вопросы усиления защиты образовательных заведений. Но об этом завтра. А сегодня город, вместе с Крымом, скорбит по жертвам взрывов и стрельбы, которые устроил 17-летний студент. На мультимедийных экранах зажглись свечи памяти, к стихийному мемориалу на Площади Труда горожане весь день несут цветы.