Уроки Керчи: после событий в Крыму в школах Екатеринбурга вводят особый режим

Детей будут учить, как не стать жертвами террористов

Эхо трагедии в Керчи донеслось до Екатеринбурга. После бойни в крымском политехе в школах уральской столицы пройдут уроки безопасности. Детей вновь будут учить, как не стать жертвами террористов. Параллельно обсуждаются вопросы усиления защиты образовательных заведений. Но об этом завтра. А сегодня город, вместе с Крымом, скорбит по жертвам взрывов и стрельбы, которые устроил 17-летний студент. На мультимедийных экранах зажглись свечи памяти, к стихийному мемориалу на Площади Труда горожане весь день несут цветы.

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Уроки Керчи: после событий в Крыму в школах Екатеринбурга вводят особый режим