Этого требуют федеральные власти, заметившие, что некоторые населенные пункты области именуются не так, как должны. Среди поселков, со временем потерявших точки над ё, Таежный, Толмачево, Еремино, Решеты, а также соседний город Березовский. Их названия хоть и произносятся
Свердловские парламентарии предлагают расставить точки над буквой Ё
Депутаты хотят вернуть в названия городов области буквы «Ё»
Этого требуют федеральные власти, заметившие, что некоторые населенные пункты области именуются не так, как должны. Среди поселков, со временем потерявших точки над ё, Таежный, Толмачево, Еремино, Решеты, а также соседний город Березовский. Их названия хоть и произносятся