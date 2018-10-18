Свердловские парламентарии предлагают расставить точки над буквой Ё

Депутаты хотят вернуть в названия городов области буквы «Ё»

Этого требуют федеральные власти, заметившие, что некоторые населенные пункты области именуются не так, как должны. Среди поселков, со временем потерявших точки над ё, Таежный, Толмачево, Еремино, Решеты, а также соседний город Березовский. Их названия хоть и произносятся по-старому, но в документах и на знаках при въезде давно пишутся через е. А это противоречит федеральному законодательству. Во сколько региону обойдется исправление ошибок прошлого, специалисты пока подсчитывают. Спрогнозировать размер трат проблематично, слишком велико количество территорий, которые нужно переименовать. По официальной версии, дополнительных расходов не потребуется вообще, все будет сделано постепенно. Рассмотреть законопроект парламентарии планируют 30 октября.

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Свердловские парламентарии предлагают расставить точки над буквой Ё