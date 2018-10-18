Под Первоуральском ради учений сыщиков взорвали дом, автомобиль и железную дорогу

Начинающие криминалисты взяли след

Тяжело в учении — да и в работе непросто. Сотня начинающих криминалистов сегодня взяли след, самый что ни на есть горячий. Под Первоуральском на воздух взлетели офисное здание, железная дорога и автомобиль, в которой, по легенде, погиб пассажир. Чтобы выяснить, что за устройство сработало и где его сделали, следователям пришлось буквально рыть землю носом. Важнейшие улики разлетелись на десятки метров.

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Под Первоуральском ради учений сыщиков взорвали дом, автомобиль и железную дорогу