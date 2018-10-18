Двойной удар по карману: за одно нарушение автомобилисту выписали два штрафа

Оказалось, камера дважды засняла, как мужчина остановился на полосе общественного транспорта. По словам Виталия, на выделенной полосе он простоял не больше десяти минут — пока ходил за пиццей. Около полуночи машина вряд ли кому-то могла помешать. Однако правила дорожного движения действуют круглосуточно — поэтому камера и зафиксировала нарушение. А второй снимок сделала, когда водитель сдавал назад — из-за смены положения авто программа приняла его за новую машину. Водитель уже обжаловал нарушение в ГИБДД.