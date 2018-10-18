Бажов, Ельцин и Россель: в Екатеринбурге голосуют за новое название аэропорта

Название «Кольцово» общественники и депутаты трогать не хотят

Добро пожаловать в Бажов, Ельцин или Россель. Так, возможно, пилоты самолетов будут приветствовать пассажиров, прибывших в столицу Урала. В Екатеринбурге стартует всенародное голосование за новое название аэропорта Кольцово. Если быть точным, само название Кольцово общественники и депутаты трогать не хотят. Речь идет о присвоении имени воздушной гавани. В шорт-лист кандидатов вошли Чайковский, Мамин-Сибиряк, Татищев, Демидов и Строганов.

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