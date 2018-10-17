Таксист делает бесплатный ремонт одиноким пенсионерам

Екатеринбуржец за собственный счет делает ремонт у совершенно незнакомых людей: одиноких пенсионеров и инвалидов. Работа продвигается не быстро, ведь на материалы: новый пол, обои и потолок — благотворителю еще нужно накопить, намотав при этом километры. По профессии Антон Савчук таксист. Для чего ему все это нужно? И нет ли здесь скрытого смысла?