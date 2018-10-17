Дыра на дороге — особенно сейчас, в дожди — скрыта от глаз большой лужей. Если в колодец попадёт колесом автомобиль — это будет и дорого, и неприятно. А если в лужу заедет на велосипеде ребенок — может случиться непоправимое. Этот разлив с весны беспокоил Ольгу. Женщина не могла понять, почему вода не уходит. Лишь в начале осени, пока было тепло, лужа наконец просохла. Под ней-то и обнаружился открытый колодец.
Скрытая угроза: невидимый колодец-ловушка в одном из дворов на улице Блюхера
Угроза, на первый взгляд, как будто не видна – он скрыт под водой
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Скрытая угроза: невидимый колодец-ловушка в одном из дворов на улице Блюхера