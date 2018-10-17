Полусфера на городском пруду исчезнет

Министерство природных ресурсов уже подыскивает подрядчика, который уберет с акватории незаконное строение. Напомним, убрать полусферу с городского пруда пытаются уже несколько лет. Ведь ее возвели без согласований с областными властями, которые следят за городским водоемом. В конце марта суд внял доводам министерства и обязал предпринимателей снести незаконное сооружение. Из-за споров это случится только сейчас. Однако не исключено, что вместо одной плавающей «юрты» на пруду появится другая – хаусбот. Владельцы хотят заключить с Минприроды договор на 20 лет. Новое сооружение планируют спустить на воду у противоположного берега. Аукцион пройдет в следующем месяце.