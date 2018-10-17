Полусфера на городском пруду исчезнет

Странное сооружение должны снести в ближайшее время

Министерство природных ресурсов уже подыскивает подрядчика, который уберет с акватории незаконное строение. Напомним, убрать полусферу с городского пруда пытаются уже несколько лет. Ведь ее возвели без согласований с областными властями, которые следят за городским водоемом. В конце марта суд внял доводам министерства и обязал предпринимателей снести незаконное сооружение. Из-за споров это случится только сейчас. Однако не исключено, что вместо одной плавающей «юрты» на пруду появится другая – хаусбот. Владельцы хотят заключить с Минприроды договор на 20 лет. Новое сооружение планируют спустить на воду у противоположного берега. Аукцион пройдет в следующем месяце.

Также в разделе Город

Третий форум «Города России-2030» пройдёт на площадке Ельцин Центра
11.10.2018
Третий форум «Города России-2030» пройдёт на площадке Ельцин Центра
Соболь и медведь должны подвинуться: в Екатеринбурге обсуждают новый герб города
10.10.2018
Соболь и медведь должны подвинуться: в Екатеринбурге обсуждают новый герб города
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Архитекторы представили эскизы собора Святой Екатерины
25.05.2018
Архитекторы представили эскизы собора Святой Екатерины
Вчера
Полусфера на городском пруду исчезнет