Полицейские отменили штраф водителю из Первоуральска после сюжета на ТВ

Автоинспекторы обвинили мужчину в нарушении правил, но, оказалось, сами давно не читали ПДД

Эту историю мы рассказывали вам на прошлой неделе. Пермские полицейские выписали перевозившему трейлер автомобилисту штраф за отсутствие категории Е — которой уже не существует. Якобы водитель тащил за собой слишком тяжелый прицеп — за нарушение ему предстояло заплатить пять тысяч рублей. Но по правилам, чтобы перевозить такой трейлер, достаточно иметь категорию B. После репортажа в Главных новостях Екатеринбурга водителя лично пригласили в госинспекцию, принесли извинения и отменили ошибочное постановление. Выяснилось, что это — не первый случай. Поэтому сейчас водитель и хозяин трейлера намерены добиться служебной проверки и аттестации сотрудников Пермской ГИБДД.

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