Полицейские отменили штраф водителю из Первоуральска после сюжета на ТВ

Эту историю мы рассказывали вам на прошлой неделе. Пермские полицейские выписали перевозившему трейлер автомобилисту штраф за отсутствие категории Е — которой уже не существует. Якобы водитель тащил за собой слишком тяжелый прицеп — за нарушение ему предстояло заплатить пять тысяч рублей. Но по правилам, чтобы перевозить такой трейлер, достаточно иметь категорию B. После репортажа в Главных новостях Екатеринбурга водителя лично пригласили в госинспекцию, принесли извинения и отменили ошибочное постановление. Выяснилось, что это — не первый случай. Поэтому сейчас водитель и хозяин трейлера намерены добиться служебной проверки и аттестации сотрудников Пермской ГИБДД.