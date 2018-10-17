Необычное хобби уральского пожарного

Фокусник, который жжёт, а в основное рабочее время – тушит

Факир на пожаре, фокус не удался. В Новоуральске есть фокусник, который даёт выступления для детей, посещает съезды иллюзионистов для обмена опытом, но не всегда может гарантировать, что выступление состоится, если где-то пожар. Потому что магия — это увлечение, а по профессии Евгений Матвеев из Новоуральска — пожарный. Уже пять лет он при помощи рук и без всякого мошенничества показывает чудеса, причем его первые — коллеги по службе борьбы с пожарами.

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Необычное хобби уральского пожарного