Необычное хобби уральского пожарного

Факир на пожаре, фокус не удался. В Новоуральске есть фокусник, который даёт выступления для детей, посещает съезды иллюзионистов для обмена опытом, но не всегда может гарантировать, что выступление состоится, если где-то пожар. Потому что магия — это увлечение, а по профессии Евгений Матвеев из Новоуральска — пожарный. Уже пять лет он при помощи рук и без всякого мошенничества показывает чудеса, причем его первые — коллеги по службе борьбы с пожарами.