Море туристов волнуется: «РоссТур» закрылся

Отпуск в октябре отменяется: туроператор обанкротился. Власти объявили о прекращении деятельности компании «РоссТур», которая была одновременно и посредником и брендом. Под ним работали маленькие туристические агентства. Среди тысяч пострадавших есть и уральцы, которые вместо бархатного сезона увидят только сезон дождей, притом уральских. Более того, под угрозой деньги отпускников.