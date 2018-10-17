Море туристов волнуется: «РоссТур» закрылся

Но турагентства платить по чужим счетам не собираются

Отпуск в октябре отменяется: туроператор обанкротился. Власти объявили о прекращении деятельности компании «РоссТур», которая была одновременно и посредником и брендом. Под ним работали маленькие туристические агентства. Среди тысяч пострадавших есть и уральцы, которые вместо бархатного сезона увидят только сезон дождей, притом уральских. Более того, под угрозой деньги отпускников.

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Море туристов волнуется: «РоссТур» закрылся