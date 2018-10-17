Молодежь на Урале предпочитает «серую» зарплату

Опрос академии госслужбы показал, официального трудоустройства хотят менее половины работающих в регионах молодых людей. Многие готовы пожертвовать оплаченными отпусками и больничными ради надбавки к зарплате, которая уходит на уплату налогов. По словам экспертов, причина подобных настроений в том, что молодежь не доверяет государственной системе, постоянно меняющей правила игры. Складывается ощущение, что молодые люди просто не рассчитывают на пенсию, поэтому не видят смысла в ежемесячных отчислениях. Мониторинг проводился в том числе и в Свердловской области, и здесь юноши и девушки видят в серых схемах, в основном, плюсы. Финансовые. Для них это возможность получать больше денег. В целом же, согласно исследованиям, в теневую экономику вовлечены почти 45 процентов граждан. Рост этих показателей — прямое следствие нестабильности.