Черное утро: сразу две страшные аварии случились под Екатеринбургом

В них погибли четверо человек, в том числе пятилетний малыш

На этот раз, дело не в гололедице (в область ненадолго вернулись плюсовые температуры), а в фатальных ошибках водителей. Одно ДТП случилось на Серовском тракте. Семья, вернувшись из отпуска, ехала из аэропорта в Нижний Тагил. Отец заснул за рулем, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. Родители отделались незначительными травмами, а вот их сын сильно ударился головой и позже скончался в больнице. Еще трое погибли в легковушке на ЕКАДе. Ее водитель выехал на встречную полосу — прямо под колеса грузовика. Переднюю часть машины расплющило, досталось и пассажиру, сидевшему сзади. Чтобы подобных трагедий больше не случалось, сотрудники ГИБДД просят рулевых быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила.

Смотрите также

Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус
11.10.2018
Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус
Смертельный обгон. В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибло пять человек, среди них трое детей
23.07.2018
Смертельный обгон. В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибло пять человек, среди них трое детей
Смерть в садике: родители погибшей девочки в суде выясняют, что же случилось с 6-летней дочкой
28.08.2018
Смерть в садике: родители погибшей девочки в суде выясняют, что же случилось с 6-летней дочкой
Выключайте обогреватели: с наступлением холодов растет риск пожаров
10.10.2018
Выключайте обогреватели: с наступлением холодов растет риск пожаров
Вчера
Черное утро: сразу две страшные аварии случились под Екатеринбургом