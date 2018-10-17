Черное утро: сразу две страшные аварии случились под Екатеринбургом

На этот раз, дело не в гололедице (в область ненадолго вернулись плюсовые температуры), а в фатальных ошибках водителей. Одно ДТП случилось на Серовском тракте. Семья, вернувшись из отпуска, ехала из аэропорта в Нижний Тагил. Отец заснул за рулем, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. Родители отделались незначительными травмами, а вот их сын сильно ударился головой и позже скончался в больнице. Еще трое погибли в легковушке на ЕКАДе. Ее водитель выехал на встречную полосу — прямо под колеса грузовика. Переднюю часть машины расплющило, досталось и пассажиру, сидевшему сзади. Чтобы подобных трагедий больше не случалось, сотрудники ГИБДД просят рулевых быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила.