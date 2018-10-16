Взрывоопасный мусор: утренняя смена сотрудницы ЖЭУ закончилась ожогами

В Чкаловском районе прогремел взрыв: рванул пакет с мусором, причем прямо в руках у старшего техника ЖЭУ. Женщина пришла проверить работу дворников и заметила около подъезда бесхозный мешок. Она даже успела заглянуть в него: внутри бутылка с жидкостью. Казалось бы, ничего подозрительного. Сотрудница управления решила отнести пакет до контейнерной площадки, но через пару минут воспламенился не только он, но и одежда женщины.