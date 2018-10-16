Родной человек для сотни сирот: уралец 20 лет помогает адаптироваться к жизни сиротам

Приготовить суп, сходить в магазин, или выбросить мусор — рутинные дела, но, как правило, этому не научат в детском доме. А Евгений Вачаев показывает какой бывает жизнь за стенами спец. учреждения. Чтобы всем его детям хватило места, Евгению Юрьевичу нужен целый зал. Их у пенсионера — около сотни. Родными тагильчанин называет воспитанников детского дома, которых он опекает уже двадцать лет. Изначально ездить в приют он стал по указке — в конце девяностых его комбинат взял шефство над местными сиротами.