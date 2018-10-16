Пьяный екатеринбуржец угнал стоявшую у магазина газель

Под парами алкоголя он решил на всех парах прокатиться по вечернему городу

Вот только запала хватилось лишь на сто метров. Грузовик перевернулся и едва не парализовал движение в центре города. Пьяный Шумахер подрезал несколько легковушек и другую газель, после чего врезался в ограждение и перевернулся. В таком положении его и застали полицейские. Им мужчина признался, что машина ему очень понравилась, вот он и решил прокатиться. Видимо, устав от заезда, гонщик уснул прямо в машине ДПС, пока полицейские опрашивали пострадавших водителей. Среди них оказался и хозяин угнанного авто — он всю дорогу бежал за похитителем.

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Пьяный екатеринбуржец угнал стоявшую у магазина газель