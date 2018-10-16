Пропавший на ВИЗе школьник найден живым

Волосы темные, глаза карие, худощавого телосложения: ориентировки на пропавшего школьника появились сегодня во всех соцсетях. Город искал 13-летнего Егора, который вчера вечером вышел из дома на Юмашева и отправился на Мехренцева, это Академический микрорайон. Расстояние приличное, к тому же, как утверждают родители, мальчик не пользуется общественным транспортом и плохо ориентируется в городе. Ситуацию усугубило и отсутствие телефона у потеряшки. Его следы теряются на улице Крылова.